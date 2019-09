Al “Bambino Gesù” ricoverati 85 migranti: «Molti in fuga dalla Siria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano dalla Siria, dall'Etiopia, dalla Cambogia, ma anche da paesi come India, Cina, Russia e Corea del sud. Sono oltre 85 i bambini che l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” ha accolto grazie a missioni umanitarie realizzate tra il 2018 e il 2019. Marinella Enoc, presidente dell'ospedale, ha sottolineato come soltanto nel 2018 siano state svolte 29 missioni, per un totale di 145 giorni, che hanno coinvolto 46 persone tra medici, infermieri e personale di servizio. Secondo i dati diffusi in occasione della presentazione delle attività internazionali dell'ospedale pediatrico all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, il “Bambino Gesù” ha attualmente attivi 15 progetti di collaborazione, soprattutto di formazione e assistenza, in 12 paesi del mondo. Molti di questi sono affetti da guerre sanguinose, che ormai vanno avanti da diversi anni. L'ospedale si è fatto carico di accogliere molti dei soggetti più deboli in fuga da questi conflitti.