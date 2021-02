Momenti di paura ieri pomeriggio per un ragazzino di 11 anni che è stato attaccato da un cinghiale mentre andava in bicicletta lungo il lago di Castel Gandolfo. L’animale lo ha morso ad una coscia, facendolo cadere a terra dalla bici. Il ragazzino, che stava passeggiando insieme alla famiglia, di Marino, ha riportato una ferita lacero contusa ed escoriazioni a tutte e due le gambe. I primi soccorsi sono stati prestati da una pattuglia della polizia locale di Albano che ha immediatamente portato il piccolo all’interno del ristorante La Quintessa in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’undicenne, per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale, sarà sottoposto al richiamo per l’antitetanica. Il cinghiale, secondo quanto riportato dai vigili, è balzato fuori dal bosco e si è spinto fino in strada. Ieri la zona del lago era gremita di gente. «Non aveva cuccioli al seguito – spiega Mauro Masnaghetti, comandante della polizia locale – ma probabilmente è diventato aggressivo perché infastidito dai rumori e dalle persone che, approfittando della bella giornata, per di più era San Valentino, si sono riversate qui».

Il precedente

Tutti i giorni la zona è molto frequentata da ciclisti o da chi fa footing: qualche giorno fa una donna stava per essere attaccata da un altro cinghiale. «Da oltre un anno – aggiunge Masnaghetti – abbiamo segnalato all’ente del Parco dei Castelli il proliferare dei cinghiali soprattutto nell’area del lago dove in estate si spingono fino alle sdraio dei bagnanti, un problema da non sottovalutare». I residenti sono preoccupati: «Probabilmente come accade di solito cercano cibo nelle vicinanze del bosco e poi si spingono ben oltre. Solo che ora gli avvistamenti sono aumentati e l’attenzione deve essere alta».

