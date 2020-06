Ostia, tre bambini rischiano di annegare: salvati da un passante. Polemica sui bagnini part-time

A Ostia, nonostante la stagione sia iniziata, i bagnini sono part-time e tre giovani rischiano di annegare. A salvarli, un passante che vedendo i ragazzi in difficoltà non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua, riuscendo nelle operazioni di recupero. Tutto è successo l'altro pomeriggio intorno alle 14 all'altezza della spiaggia dei cani a Ostia Ponente. Un trentenne sta passeggiando sul lungomare Duca degli Abruzzi quando si accorge che un gruppo di sette ragazzini in acqua, è risucchiato dalla risacca e allontanato dalla riva. La cosiddetta Spiaggia dei Cani è notoriamente insidiosa: le onde che si infrangono contro la scogliera dell'avamporto creano pericolosi mulinelli e buche. Diversi negli anni passati, sono stati i salvataggi effettuato in quel punto.

Quando le mamme dei ragazzini si accorgono cosa sta succedendo, iniziano a urlare e a chiedere aiuto. Il 30enne non ci pensa due volte: ha praticato nuoto e, anche se non è marinaio di salvataggio, confida nei suoi mezzi. Non ha fatto i conti, però, con la maledetta corrente di quel punto di mare. Nuota e si avvicina a un gruppo di tre ragazzini tra gli 11 e i 12 anni che annaspano contro corrente restando sempre nello stesso punto. Insieme a un altro bagnante poi intervenuto, riesce a metterli tutti in salvo. Sul posto sono arrivati i marinai della Guardia Costiera, una pattuglia della Polizia di Stato e una squadra di Vigili del fuoco. La Capitaneria di Porto ha aperto un'inchiesta per individuare i maggiorenni responsabili dalla mancata custodia dei ragazzini che hanno fatto il bagno in acque pericolose ma anche per capire quali siano state le ragioni del ritardo nei soccorsi. La Spiaggia dei Cani, infatti, è affidata alla vigilanza da parte di una società privata appaltatrice del X Municipio. Nell'appalto non è contemplata l'assistenza bagnanti per la quale, però, il X Municipio prevede il servizio solo nei fine settimana.



LE REAZIONI«È una vergogna che il servizio di salvamento fino al 30 giugno sia garantito soltanto nei fine settimana su spiagge libere accessibili a tutti e dove il rischio è perciò sempre presente. Ricordo che lo scorso anno il servizio era garantito ogni giorno dal 16 giugno. Questa amministrazione anziché fare meglio ha fatto addirittura un passo indietro sui servizi essenziali in modo irresponsabile, forse perché troppo presa da pedonalizzazioni varie. Stavolta è andata bene e bisogna ringraziare solo la prontezza dei presenti e gli uomini della guardia costiera», dichiara Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in X Municipio.