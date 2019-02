Bimba di 22 mesi picchiata a Genzano, sciolta la prognosi: passa dalla rianimazione al reparto ordinario

La bambina picchiata a Genzano è uscita dall'area intensiva per essere trasferita in un reparto di degenza ordinaria. I medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù hanno sciolto la prognosi. La piccola di 22 mesi era stata ricoverata in rianimazione poco più di una settimana fa, mercoledì della scorsa settimana nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata maltrattata, secondo gli inquirenti, dal compagno della mamma. Le condizioni di salute della bimba risultano stabili - spiega il bottettino medico - mentre proseguono ovviamente le cure e l'osservazione clinica dello stato generale e neurologico. © RIPRODUZIONE RISERVATA