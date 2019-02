Resta chiusa nell'auto del nonno, bimba di due anni liberata da vigili e passanti

E’ rimasta prigioniera in macchina per circa mezz’ora, mentre il nonno, all’esterno della vettura si disperava per liberarla. Non ha corso pericoli la bambina che questa mattina, per un capriccio elettronico dell’auto del nonno è rimasta chiusa nell’abitacolo; ciò nonostante si sono vissuti momenti di tensione davanti a Porta Napoletana a Velletri.



Erano le 8.30 circa quando l’uomo ha parcheggiato l’auto davanti all’asilo della nipotina, è sceso lasciando le chiavi all’interno e quando ha aperto la portiera per far scendere la piccola, si è accorto che era scattata la chiusura centralizzata con all’interno la bambina. Ha cominciato a girare quindi intorno alla vettura in cerca di una soluzione attirando anche l’attenzione dei vigili urbani, del “Nonno Vigile” e dei passanti. In molti si sono prodigati per cercare di aprire il fiat Doblò riuscendoci solamente dopo circa mezz’ora quando da una fessura ricavata da un finestrino semiaperto, una signora dalla mano piccola è riuscita a sbloccare la sicura. La piccola è rimasta tranquilla ed incuriosita da tanto clamore.

