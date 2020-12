Balduina, il quartiere è più pulito grazie ai volontari del CB

Ecco che costruiscono dei posacenere per evitare che si buttino le cicche di sigaretta in terra. Inoltre, almeno una volta al mese, emergenza Covid permettendo, organizzano la raccolta dei rifiuti come le bottiglie vuote di birra o i contenitori di plastica abbandonati sui marciapiedi o vicino a una panchina o più semplicemente le cartacce. In altri casi ripitturano i muri imbrattati dai graffiti. Se la Balduina è un quartiere pulito i residenti lo devono anche al "Cb", acronimo di Comitato Balduina. Un gruppo di volontari composto da venti persone, tutte giovanissime, il più "anziano" ha 36 anni, che del decoro del quartiere in cui vivono hanno fatto una missione. Ormai li conoscono tutti "fanno del bene sono fantastici", spiega Paola De Santis, pensionata che vive in piazza Carlo Mazzaresi.

Ed eccoli tre dei ragazzi "fantastici" che compongono il comitato. La veterana del gruppo Elena Breda, poi Alberto Pala e infine Francesca Boccaccini, la più giovane, è una studentessa universitaria. "Siamo nati sette anni fa, volevamo rendere più decoroso il quartiere. Abbiamo capito che dovevamo fare qualche cosa e l'abbiamo fatto". Sulla pagina Facebook, contano 4.731 follower, immortalano le loro gesta e gli utenti li riempiono di complimenti: "Grazie" accompagnato dall'emoticon con le mani che applaudono gli scrive Jacopo Marinangeli. Uno degli interventi più importanti porta la data del 14 novembre, l'ultimo lo hanno realizzato domenica scorsa (13 dicembre). Appena un mese fa con tanto di pettorina verde, colore che rimanda alla natura, e con il logo "Cb" dell'associazione bene in vista al centro hanno ripulito l'ingresso della stazione "Appiano Proba Petronia". Stretti tra le mani hanno rastrelli, scope, tagliaerba. E così hanno falciato le erbacce e le hanno raccolte nei sacchi. Poi hanno riempito le buste di rifiuti abbandonati. Infine hanno dipinto i muri dalle solite scritte realizzate con le bombolette spray. Et voilà la stazione ha cambiato aspetto. Come se non bastasse hanno organizzato anche una raccolta di oli esausti che poi hanno di conferito ad un'area ecologica per il definitivo smaltimento.

Ma come è nato tutto? "Per gioco nel 2013. In pratica dieci amici della Balduina - racconta Alberto Pala - si è ritrovato assieme nell'appartamento di uno di noi a discutere di tutto quello che non andava e ci siamo detti: ma è possibile che il quartiere in cui viviamo sia lasciato in queste condizioni, sporco e non curato". Dalle parole sono passati presto ai fatti: "Ci siamo detti attiviamoci per il ripristino delle aree verdi. Tutti dicevano che non avrebbe funzionato e invece siamo partiti in dieci, adesso siamo una ventina", sottolinea orgoglioso Pala. Adesso c'è una nuova mission. Un'attività "pubblicizzata" sul profilo Facebook del gruppo. In tre dipingono delle lattine di verde. Sono posacenere artigianali, sopra la scritta "Spegni e gettala qui" con l'immagine di un mozzicone di sigaretta. "Li abbiamo messi nelle fioriere che costeggiano la ciclopedonale che da parco di Monte Ciocci arriva a piazza di Santa Maria della Pietà", spiega Elena Breda. Troppe le cicche buttate per terra "così non va bene". Della "spedizione per il decoro" ha fatto parte anche la più giovane del gruppo, Francesca Boccaccini "sono tre anni che faccio parte di questo gruppo e sono veramente felice. Quello che facciamo è tangibile, dopo che passiamo noi cambiamo in meglio una via, una stazione. Poi è tanta la soddisfazione che ti danno i residenti. Ormai siamo conosciuti e quando organizziamo gli eventi in molti accorrono, in tantissimi ci ringraziano".

