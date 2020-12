Roma, bagno nudo nella fontana del Vittoriano: scatta la multa

Bagno nudo nella fontana del Vittoriano. Può capitare anche questo a Roma nel giorno festivo dell'Immacolata. In una piazza Venezia che si prepara all'accensione dell'albero di Natale, con buona pace di Spelacchio, per dare il via alla festa delle luminarie, va in scena lo spettacolo impietoso del degrado.

Nessuno ha fermato lo scempio. «E' successo tutto poco dopo le ore 15», racconta Giorgio Carra, consigliere del I Municipio, testimone del bizzarro spettacolo. L'uomo ha avuto tutto il tempo di spogliarsi e di entrare nella fontana monumentale sulla destra dell'Altare della Patria.

E sì che il clima non era dei più confortevoli per il tuffo in acqua. Vero che era un momento di tregua dalla pioggia battente che si è riversata sulla Capitale dalla scorsa notte. Avrà pensato bene di cogliere il momento, il signore. «L'ho visto che si stava facendo un'autentica doccia e non c'era nessuno che lo fermasse - dice Giorgio Carra - Sono stato io ad allertare una volante della polizia locale che passava in quel momento per indicargli l'uomo nella fontana».

Gli abiti a terra, accanto al grosso zaino, et voilà l'uomo nudo si lavava nella grande fontana. «Sorprende che situazioni di questo tipo possano avvenire in una piazza che dovrebbe essere super controllata visto che a brevissimo ci sarà la cerimonia di accensione dell'albero», commenta Carra. I vigili sono subito accorsi, hanno invitato l'uomo a rivestirsi e per lui è scattata la multa.

