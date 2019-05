Roma, si fa assumere come badante e svaligia la casa: romeno arrestato

Un badante lampo, anzi un ladro. Si è fatto assumere per un giorno, in tempo di rubare in casa della vittima per poi licenziarsi il giorno dopo. Per questo motivo la polizia ha arrestato per furto aggravato un romeno di 43 anni. Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Ermanno Baldelli, sono intervenuti in via Flaminia in seguito alla segnalazione di furto in un appartamento.

Sul posto la vittima 70enne ha raccontato loro quanto le era accaduto: aveva assunto il giorno precedente un badante, C.D., romeno di 43 anni, per assistere il marito. Proprio nella mattinata, però dopo solo un giorno di lavoro, aveva manifestato l'intenzione di andarsene senza un apparente motivo. La donna, insospettita, controllando in alcuni cassetti ha notato il furto di un orologio di una nota marca e di alcuni gioielli per un valore di circa 5 mila euro. Quando il 43enne, ancora presente nell'appartamento dei due anziani, ha visto arrivare i poliziotti, ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato. Durante la perquisizione, nel sottofondo del suo bagaglio, gli agenti hanno ritrovato i gioielli della vittima ed un mazzo di chiavi meccaniche utilizzate per la manutenzione della sedia a rotelle del marito della vittima. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA