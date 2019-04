A 81 anni bacia la segretaria di 30: manager condannato per violenza

Ultimo aggiornamento: 12:11

Bacia sulle labbra la segretaria viene condannato a dieci mesi di carcere. Non ha convinto nemmeno i giudici la spiegazione data dal presidente dell'associazione Union (Unione italiana organismi notificati e abilitati), Salvatore Lentini a una impiegata vittima di un bacio: «Uno stampo sulle labbra? Solo un atto di galanteria. Come un bacio sulla guancia». Il manager, 81 anni, infatti, si è ritrovato prima costretto a risarcire la segretaria con diecimila euro e poi ad incassare una condanna per violenza sessuale, seppure nella ipotesi più lieve. A portarlo sul banco degli imputati una segretaria dell'associazione con sede a Mostacciano. Una mattina di gennaio di due anni fa, la donna, cinquant'anni più giovane del capo, era rimasta di sasso quando il presidente le si era avvicinato per darle all'improvviso un bacio sulle labbra.Uno choc che l'aveva subito portata a denunciare l'accaduto nella caserma dei carabinieri della stazione Torrino. Già in una mail, a detta della donna, il capo le aveva anticipato che avrebbe voluto abbracciarla. Perché aveva avuto un lutto secondo lui, perché spesso le riservava complimenti del tipo «che bocca sexy», secondo lei. «Il presidente», ha scritto la donna nella denuncia, «mi diceva che emanavo tenerezza e lui mi vedeva come una figlia». Di certo il difensore dell'anziano condannato per il bacio, l'avvocato Remo Pannain, punta all'appello. «Non è stata registrata nessuna prova della sensualità dell'atto - ha spiegato - Valuteremo i prossimi passi dopo aver letto le motivazioni della sentenza». La segretaria baciata si è poi licenziata. E incassato il risarcimento danno (appunto di diecimila euro) ha rinunciato alla costituzione di parte civile.