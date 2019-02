Fiano Romano, rubavano capi sportivi firmati: presi tre baby ladri

Felpe, scarpe e giubbotti: tutti capi di abbigliamento firmati che i tre baby ladri avevano rubato e nascosto negli zaini. Sono stati i carabinieri della Stazione di Fiano Romano ad arrestare tre giovani del posto, due ragazzi di 16 e 15 anni e una 14enne, per furto aggravato, all'interno del centro commerciale di via Milano. I militari, allertati dal personale del centro, hanno bloccato nei pressi del negozio di articoli sportivi, i tre giovani trovandoli in possesso di alcuni capi di abbigliamento sportivo e di una tronchese, occultata all'interno di uno zaino, che avevano utilizzato per staccare le placche dell'antitaccheggio. La refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario dell'esercizio commerciale, mentre i tre sono stati affidati ai propri genitori, in regime di permanenza domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA