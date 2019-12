Babbo Natale abita a Velletri, i bambini: «Mamma, questo è quello vero, non ha la barba finta»

Altro che Lapponia, Polo Nord, Babbo Natale abita a Velletri. Si chiama Gianni Mariani, un ex imprenditore edile di 68 anni. Segni particolari? Neanche a dirlo: una lunga barba rigorosamente bianca di circa 15 centimetri. La sua passione è indossare il vestito rosso e far rivivere ogni anno la tradizione di Babbo Natale. Una passione contagiosa, i bambini appena lo vedono lo riconoscono: «Mamma, mamma guarda è proprio lui Babbo Natale». In questo periodo dell’anno Gianni ha un gran daffare: se lo contendono i genitori rappresentanti di classe delle scuole elementari ma anche le ludoteche. E lui felice non si tira mai indietro, i sogni dei piccoli sono spcialei, e lui fa di tutto per non deluderli: « I bambini ci credono, e la mia più grande soddisfazione è quando mi tirano la barba e, rivolgendosi ai genitori, li senti dire: questo è quello vero » . © RIPRODUZIONE RISERVATA