Roma, con Babbo Natale iniziativa per le adozioni rainbow: fiabe contro le discriminazioni per i bambini in attesa di affido

In occasione del periodo di Natale è partita la campagna "Dalla parte di tutte le famiglie", ideata da Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, con l’obiettivo di promuovere le adozioni per single e coppie LGBT+ (lesbiche, gay, bisex e trans) in Italia, visitando le strutture che hanno in affido i minori per conoscere meglio le loro esigenze ed i loro bisogni. Durante le visite siamo stati accompagnati anche da un Babbo Natale Rainbow che ha letto fiabe contro le discriminazioni ai bambini.

APPROFONDIMENTI SPAGNA Ibiza, muore di Covid Brasilio de Oliveira: fondò la festa gay... RIETI Arcigay e l'installazione della panchina arcobaleno: «Dai... ECONOMIA Vaccino, Biontech: "molto probabile" funzioni su mutazione LA STORIA Roma, gemelline siamesi unite dalla testa e separate, il Natale di... A ROMA SUD Covid a Roma, supplente positiva al test rapido: le famiglie di 23...

Per #Natale siamo andati a trovare dei #Bimbi senza #famiglia, con un 🎅🏻 Babbo Natale molto speciale che ha letto per loro #Fiabe contro #Discriminazione e portato doni da parte di #Single e Coppie #LGBT 🌈 che non possono adottare in Italia poichè non c'è una legge.#PartitoGay pic.twitter.com/Z8gOfdhjcq — Fabrizio Marrazzo (@MarrazzoFab) December 22, 2020

Secondo la Commissione Parlamentare per Infanzia e l’Adolescenza in Italia sono più di 26mila i minori fuori famiglia e solo il 10% viene accolto in affido o adozione. Per UNICEF sono oltre 2milioni i bambini in istituto in tutto il Mondo: più di 800.000 in Europa centrale e orientale e nella Comunità degli Stati indipendenti (CEE/CIS). Tale cifra globale è probabilmente fortemente sottostimata a causa della mancanza di rapporti e di dati aggiornati.

«Sono dati preoccupanti questi e ancora più preoccupanti sono le posizioni politiche e sociali che rallentano il percorso di affidamento e adozioni presso nuove famiglie per i minori - dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale - In questi giorni abbiamo visitato diverse case-famiglia e parlato con gli operatori, che ci hanno raccontato come vivono i bisogni e le esigenze dei minori ed i problemi della burocrazia. Infatti, per i minori che iniziano una pratica di affido o adozione entrano in vortici burocratici dai quali genitori e minori non sanno più quando ne usciranno, spesso i minori passano tutta la loro infanzia e adolescenza entrando e uscendo dalle Case Famiglie. La burocrazia è vecchia, i Tribunali e le strutture che dovrebbero tutelare i minori non hanno personale sufficiente e leggi idonee per agire in tempi rapidi nel benessere del bambino. Per non parlare dello stato di emergenza in cui vessano, in questo momento, molte strutture, alcune delle quali, ricevono i pagamenti dagli Enti preposti sempre con molti mesi di ritardo». L’iniziativa partita nel mese di dicembre 2020 proseguirà in varie strutture di Italia nel corso di tutto il prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA