Facoltà Auxilium, dialogo tra le istituzioni per celebrare i 150 anni dalla fondazione

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium», in collaborazione con il Municipio XIII e il Municipio XIV del Comune di Roma, organizza il 14 giugno 2022, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 15.30 alle 17.30, un dialogo tra le istituzioni per celebrare i 150 anni di fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-2022).

L’evento è orientato, a partire dalla storia della presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella Capitale, a promuovere il confronto con le domande educative del presente, a ricercare piste di riflessione e prospettive di intervento per potenziare la rete tra le istituzioni, contribuendo così a fare di Roma una “città educante”, capace di offrire percorsi di crescita, anche nelle zone periferiche della città, garantendo qualità, cura ed attenzione, spazi e dei luoghi dove proporre educazione.

Alla tavola rotonda, cui è prevista la partecipazione del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervengono: Sabrina Giuseppetti, Presidente del Municipio Roma XIII Aurelio ("«Auxilium»: la Facoltà del territorio. Dalla periferia per una città educante"); Marco Della Porta, Presidente del Municipio Roma XIV Monte Mario ("La presenza della Facoltà «Auxilium» sul territorio: risorsa per una rete urbana policentrica"); Grazia Loparco, Docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà «Auxilium» ("150 anni di storia e le Figlie di Maria Ausiliatrice a Roma con la Facoltà «Auxilium»"); Maria Grazia Vergari, Elisabetta Marini e Elisabetta Empler, ex alunne della Facoltà «Auxilium», che investono le loro competenze e la loro professionalità nei vari settori socio-educativi nella Capitale e nel territorio dei Municipi.

Sono previsti i saluti di Madre Chiara Cazzuola, Superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Piera Ruffinatto, Preside delle Facoltà «Auxilium».



L’evento si terrà in presenza, ed è aperto su invito alle autorità, alle istituzioni sociali, politiche, culturali ed ecclesiali della città.



Retta da oltre cinquant’anni dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, la Facoltà esprime la sua missione culturale caratterizzata dall’internazionalità e dall’interculturalità, come esperienza consolidata e vissuta, ma anche obiettivo della formazione universitaria per la costruzione di identità forti, in una società sempre più multietnica e multiculturale; dalla formazione di professionalità educative nell’attenzione costante alle trasformazioni della società contemporanea e che coinvolgono tutte le professioni, dalle più tradizionali a quelle più innovative e recenti, con una attenzione particolare alla formazione della donna e della giovane donna.