Roma, in arrivo nuovi autovelox per i vigili urbani: multeranno anche le auto in doppia fila

Autovelox 'intelligenti' per multare anche i veicoli in doppia fila. I nuovi strumenti arriveranno a Roma entro «poche settimane». E' lo stesso presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano ad annunciarlo. E spiega: «La sicurezza stradale è in cima alle nostre priorità e, grazie all'assestamento di bilancio votato a luglio scorso, nel giro di poche settimane la Polizia Locale Roma Capitale potrà utilizzare nuovi autovelox 'intelligenti', che serviranno anche a sanzionare le soste in doppia fila». «Questi dispositivi vanno ad aggiungersi agli street control, utilizzati a bordo delle auto dei nostri vigili urbani proprio per colpire le auto che parcheggiano in doppia fila, davanti ai cassonetti o alle fermate dei mezzi del trasporto pubblico. La nostra azione è stata chiara fin da subito: maggiore fluidificazione del traffico e aumento della sicurezza stradale da una parte; limitazioni al traffico con il nuovo regolamento per i bus turistici, e le riforme della sosta tariffata e Ztl, corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico e maggiore controllo delle aree pedonali dall'altra - spiega il pentastellato su Fb - Qualcuno definisce queste misure 'fare cassa', io preferisco definirle 'salvare vite'».

