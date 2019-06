Va a fuoco autocisterna: Ardeatina chiusa, traffico in tilt sul Gra

Un auto cisterna che trasportava gasolio è andata improvvisamente a fuoco su via Ardeatina nei pressi del Gran Raccordo Anulare circa un'ora fa la Ardeatina in quel tratto è chiusa in entrambe le direzioni con deviazioni su strade alternative traffico molto rallentato sia sul Gra che sulla via Ardeatina in entrata e in uscita verso Roma sul posto stanno operando diversi mezzi dei vigili del fuoco di Roma presente anche il carro nucleo rilevazioni batteriologiche radioattive dei pompieri di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA