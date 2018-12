Roma, l'autista non c'è: ragazzini si impossessano del bus e postano la "bravata" sui social

Un autobus lasciato incustodito in una strada di Roma in pieno giorno. Due ragazzini che giocano a fare gli autisti, entrano dentro il mezzo, si siedono al posto del guidatore e poi per fare gli sbruffoni postano foto e video sui social: «Grazie 7643», riferendosi al numero della vettura. Poi commentano così la loro bravata: «Me so comprato un bus, allora? Investo sui trasporti».

Nel video si vedono chiaramente i due giovani, che avranno si e no 14 anni, entrare dentro al bus vuoto ma regolarmente aperto. Uno dei due si siede al posto dell'autista e fa finta di guidare mentre l'altro dalla strada documenta tutto con foto e video. Seguono selfie dentro la vettura, risate, e foto varie e infine l'uscita di scena: le porte si aprono e il ragazzino esce fuori dal mezzo tutto soddisfatto.



Un'altra falla nel sistema di sicurezza dei trasporti: i due giovani hanno fatto finta di guidare, ma avrebbero potuto farlo davvero? Il gioco dei ragazzini oltretutto avviene in pieno giorno davanti a decine di passanti che assistono alla scena. E sui social in molti si chiedono: «Ma come avete fatto?». Già ce lo chiediamo un po' tutti.

