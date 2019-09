Roma, autobus si incendia a Tor Bella Monaca: fumo nero e panico tra i passanti

Nuovo autobus a fuoco a Roma. L'allarme è scattato questa volta a Tor Bella Monaca, in via Pietro Anderloni, nel primissimo pomeriggio. Si tratta di un mezzo, un "serpentone" di 18 metri, della linea 20 di Atac. Non è nemmeno uno dei più vecchi: dovrebbe avere infatti al massimo otto anni di vita (la media in Atac è di 12 anni).

Una colonna di fumo nero si è alzata creando panico non solo tra le persone che si trovavano nella strada, ma anche dai palazzi e dalle zone adiacenti. «Sono in corso accertamenti per individuare le cause di un incendio che ha distrutto una vettura bus che era in servizio sulla linea 20 lungo via Anderloni. Il fatto non ha avuto alcuna conseguenza per le persone», comunica Atac. «Secondo le prime risultanze, intorno alle 13 si è verificato un guasto che ha provocato il fermo della vettura. Secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe incendiata, dopo circa un'ora, mentre era spenta in attesa di essere rimorchiata».

Ultimo aggiornamento: 16:39

Appena lunedì si era registrato un altro problema, ancora per la flotta della municipalizzata del trasporto pubblico del Comune di Roma. Un bus della linea 351 è stato interessato da un principio di incendio mentre era in servizio lungo via Antamoro nel quartiere della Bufalotta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che nel giro di pochi minuti hanno spento le fiamme. Momenti di paura ma nessun ferito tra le persone a bordo. La vettura era in servizio dal 2003.