Roma, guasto ai freni e fumo sull'autobus, l'autista usa l'estintore ma resta intossicato

Si allunga la lista dei guasti ai mezzi Atac. È accaduto ieri pomeriggio poco dolo le a Casal Palocco dove, un autobus di linea 070 Atac, è andato a fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione. Il primo intervento era stato quello dell’autista che, con un estintore, aveva tentato di spegnere parte del rogo. Il conducente però è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe andato a fuoco a causa di un problema al sistema frenante.

«Non si è verificato alcun incendio su un bus di linea nel pomeriggio di ieri nella zona di Casal Palocco. È accaduto invece che un bus della linea 070 ha avuto un guasto al sistema frenante di una ruota che, bloccandosi, ha generato un'elevata fumosità». Lo fa sapere l' Atac in una nota. «L'autista ha usato l'estintore e quindi - spiega l'azienda - sono intervenuti i vigili del fuoco. I danni sono stati perciò limitati alla ruota anteriore del mezzo e non si è sprigionato alcun incendio. La vettura tornerà in servizio già nella giornata di oggi».



Ultimo aggiornamento: 12:05

