Roma, bus Cotral in fiamme sul Gra: traffico paralizzato

Emergenza oggi pomeriggio sul tratto del Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Cassia-Flaminia per un incendio che ha bloccato il traffico per oltre un’ora. Ad andare a fuoco sarebbe stato un autobus Cotral. Le fiamme poi hanno investito anche delle sterpaglie. Così le auto non sono più potute transitare sulla carreggiata esterna. Il traffico completamente bloccato che poco dopo si è congestionato anche nei vicini svincoli. Sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. E’ ancora da stabilire se ad incendiare il bus sia stato il rogo di sterpaglie oppure viceversa. Il conducente sta bene. Il traffico dalle 19 si sta piano piano decongestionando.

