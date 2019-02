Auto, scooter, cancelli e panchine: per Roma arriva la stangata risarcimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superata l'emergenza vento, almeno fino alla prossima perturbazione, adesso tocca fare la conta dei danni. E non si tratta di un elenco a fini puramente statistici. In direzione del colle capitolino sono in arrivo centinaia di richieste di risarcimento: automobilisti che hanno trovato la propria auto distrutta, con parabrezza in frantumi o carrozzeria da rifare, scooteristi che hanno ritrovato il proprio mezzo a due ruote schiacciato da un tronco d'albero. Per non parlare dei danni alle persone, come i due feriti di lunedì in viale Mazzini, e all'arredo urbano: panchine, cigli dei marciapiedi, ma anche pertinenze esterne di edifici privati. Assicurazioni di Roma, la mutua del Campidoglio che ha l'ingrato compito di accollarsi i risarcimenti dovuti dall'amministrazione comunale in queste situazioni, potrebbe trovarsi di fronte un conto piuttosto salato, fino a superare il milione di euro.LA CONTAIl bilancio definitivo si potrà avere solo tra qualche settimana, quando tutte le richieste di risarcimento saranno arrivate all'attenzione degli uffici di Palazzo Senatorio. Ma le prime stime di polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile parlano di 4-500 vetture danneggiate complessivamente. Considerati i precedenti e le somme medie risarcite, quindi, soltanto per le automobili si potrebbe arrivare a una cifra totale superiore agli 800 mila euro, senza considerare le spese legali per i contenziosi che si apriranno davanti alla giustizia civile.A ciò andranno poi aggiunte tutte le altre possibili richieste di rimborso, a partire proprio dai feriti, per cui è verosimile che il vento forte dei giorni scorsi venga a costare oltre un milione di euro all'amministrazione comunale, o meglio alle Assicurazioni di Roma. Peggiorando ancora, così, i conti della mutua capitolina: nel 2018 si è arrivati a una stima di 13 milioni da risarcire, per circa 4.500 sinistri stradali dovuti alla cattiva condizione della rete stradale romana, di fronte a un premio annuale di 17 milioni e mezzo versato da Palazzo Senatorio per tante altre voci comprese nella polizza All inclusive. Ma ogni anno il valore dei risarcimenti pagati aumenta, e sembra difficile invertire la tendenza.L'ITERMa come si fa a chiedere il rimborso dei danni subiti? I cittadini che hanno subito un danno e intendono risolvere la controversia in sede stragiudiziale (ossia senza rivolgersi al tribunale) devono compilare e presentare il modello di denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Municipio in cui si è verificato l'incidente. L'Urp «fornirà al cittadino informazioni e assistenza sulle procedure da seguire per richiedere un risarcimento attraverso lo Sportello di Conciliazione di Roma Capitale», si legge sul sito web del Campidoglio, e inoltrerà la richiesta del all'Ufficio tecnico del Municipio stesso o del Dipartimento competente per l'istruttoria. Contestualmente, l'Urp trasmetterà la denuncia alle Assicurazioni di Roma, con cui è stata sottoscritta la polizza per la responsabilità civile del Comune.