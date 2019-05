Auto scivola sulle scale della metro della stazione Magliana

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine si sono fatti anche una risata, ma quando si sono trovati a muso in giù con l’automobile lungo una ripida scala della metropolitana lo spavento è stato forte. Protagonisti dello strano incidente, due turisti che stavano girando per la città a bordo di una Skoda Ottavia.Giunti nei pressi della stazione Magliana, hanno incomprensibilmente svoltato dentro lo stretto (per le vetture) passaggio che conduce gli utenti dentro la fermata della metro B. Dopo pochi metri sotto le ruote dell’auto si è aperto il vuoto e si sono ritrovati sugli scalini. Il conducente è riuscito a fermarsi e nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Almeno sulle prima l'automobilista distratto non ha dato la colpa al navigatore. L’entrata della stazione della Magliana, comunque, non è nuova a questi incidenti.“Già qualche tempo fa, infatti, una vettura era finita sulle scale allo stesso modo”, ricorda Claudio De Francesco, sindacalista Faisa Sicel.