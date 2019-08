Auto rubate vendute online: arrestato romano di Spinaceto

Vendeva sul web auto rubate. Come? Dopo aver acquistato un veicolo in pessime condizioni, ne utilizzava le targhe apponendole ad un veicolo rubato della stessa marca e modello. L'auto così risultava "ripulita" e pronta per essere venduta ad ignari clienti. Il commerciante, romano, 46 anni, residente a Spinaceto, è stato arrestato dalla Polizia nell'operazione chiamata «Cli-One».

L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli a disposizione dell'aqutorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per individuare ulteriori ramificazioni dell'attività illecita.

