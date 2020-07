Roma, maxi-incidente sul Gra: auto si ribalta, un ferito e lunghe code

Pauroso incidente sul Grande raccordo anulare. Un'auto si è ribaltata causando il ferimento di una persona al chilometro 41, 300 all'altezza dell'uscita "Tuscolana". Lo scontro ha coinvolto più veicoli ma ancora non sono chiare le dinamiche. Chiuse temporaneamente al transito la corsia di sorpasso e quella centrale del grande raccordo anulare, nei pressi lugoo dell'incidente. Lo rende noto l'Anas che fa sapere che posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell' incidente.

LEGGI ANCHE Roma, incidente sul Gra, auto si ribalta: due i feriti. Traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA