Rubano auto parcheggiata al distributore di benzina: rintracciati e arrestati

Hanno rubato l'autovettura parcheggiata all'interno di un distributore di benzina di via Cristoforo Colombo dandosi poi alla fuga. I due ladri sono stati rintracciati poco dopo in via di Grotta Perfetta dagli agenti del Reparto Volanti, mentre si trovavano ancora all'interno del veicolo con casco in testa per non farsi riconoscere. Bloccati ed identificati, C.M. italiano e C.J.M., polacco, entrambi 50enni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA