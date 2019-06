Roma, 10 auto a fuoco a Casal Bertone: caccia al piromane

Amara sorpresa al risveglio per una decina di cittadini che abitano a Casal Bertone, Roma Nella notte dei vandali hanno dato alle fiamme e danneggiato numerose automobili parcheggiate in via Pittaluga.



A denunciarlo, via Facebook, il Comitato di quartiere Casal Bertone. «Questa notte in via Pittaluga c'è stato un grave atto criminale che ha colpito dieci automobili parcheggiate - scrive il Cdq - Con tanta rabbia e profondo sdegno, non essendo il primo episodio del genere, ci aspettiamo e chiediamo con forza maggiore presenza delle istituzioni nelle strade del quartiere, in particolare nelle ore notturne». Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno transennato l’area.