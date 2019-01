Auto a fuoco in via del Tritone, colonna di fumo nero al centro di Roma

​Auto in fiamme in via del Tritone, traffico in tilt e zona sgomberata. Allarme poco dopo le 16 tra largo del Tritone e piazza Barberini: una vettura si è incendiata sulla carreggiata in salita, quella riservata a taxi e bus.

Il traffico è stato subito bloccato dalla polizia in attesa dei vigili del fuoco. Fermati anche i pedoni in entrambi i lati di via del Tritone. Dal vano motore, le fiamme si sono propagate al resto della Citroen C3 fino all'arrivo dei pompieri che hanno spento rapidamente l'incendio. Il guidatore era riuscito a mettersi in salvo e a chiamare il 115.



I bus delle linee Atac si sono fermati per il timore di essere coinvolti. Dopo sono arrivati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento il rogo. Nel frattempo code e ingorghi in tutta la zona.

