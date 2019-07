Auto in fiamme a Lanuvio, il rogo si propaga alla vegetazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli va a fuoco la macchina, si accosta e l’incendio si propaga alle sterpaglie per un’area di circa 400 metri.Ad impedire che il rogo assumesse proporzioni maggiori sono stati ichiamati ad intervenire ieri alle 15 circa in via Provinciale Passo della Corte a Campoleone diUn 42enne di Nettuno era alla guida di una Ford S-Max quando, dopo aver sentito un piccolo scoppio, ha visto l’abitacolo riempirsi di fumo. Ha quindi fermato la marcia accostando sul ciglio della strada uscendo poco prima che l’intera vettura prendesse fuoco.Le fiamme, però, si sono propagate alla vegetazione che era sul ciglio della strada e si sarebbe esteso ben oltre i 400 metri se non fossero intervenuti i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile di Lanuvio.Pare che, a causare l’incendio, sia stato un corto circuito. Il conducente era spaventato ma incolume e l’auto, invece, è andata completamente distrutta.