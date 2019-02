Lanuvio, auto in fiamme nella stazione di servizio

Auto in fiamme a pochi passi dalle cisterne di carburante. È accaduto questa mattinata poco prima delle 7 sulla strada Cisternense a Lanuvio quando il conducente di una Mercedes Classe B diesel ha notato del fumo fuoriuscire dal veicolo che stava guidando. In pochi attimi l'abitacolo si è riempito di fumo e quando ha fermato il mezzo nell'area di servizio TotalErg, le fiamme dal vano motore erano ben visibili. Il giovane di Albano ha fatto in tempo ad uscire prima che tutta la macchina diventasse una torcia.

L'incendio a pochi passi dai distributori di carburante e dalle cisterne ha creato molta apprensione ma l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Velletri è servito per domare il rogo e mettere al sicuro l'area. Sul posto anche i carabinieri di Velletri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA