Roma, torna la domenica ecologica: ma lo smog è in calo

Torna la prossima domenica a Roma il blocco totale della circolazione e la viabilità è sempre più stop and go nella Capitale, alle prese con traffico e livelli di smog. Nel frattempo gli ultimi dati dicono che lo smog è diminuito. Quella del 9 febbraio sarà la seconda domenica ecologica prevista da tempo dall'amministrazione Raggi. Il primo blocco è stato quello del 19 gennaio, giunto al culmine di giorni di blocco della circolazione dei diesel euro 6. Tre settimane dopo la concentrazione di Pm10 misurata dalle centraline antismog è decisamente diminuita e la situazione migliorata.

Le domeniche ecologiche fanno tuttavia parte di un pacchetto di provvedimenti stabiliti dall'amministrazione per arginare l'inquinamento. La domenica ecologica prevede il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore, nella Ztl fascia verde e riguarda anche la regolazione degli impianti di riscaldamento. Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30 e riguarda anche i mezzi forniti di permesso d'accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Sono invece esclusi dal divieto veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Saranno inoltre intensificati su tutto il territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all'aperto. La polizia locale di Roma Capitale - sebbene l'ordinanza non è stata ancora firmata dalla sindaca Raggi - dovrà provvedere alla vigilanza per far rispettare i divieti. Multe a raffiche, dunque, per i cittadini trasgressori. Resta anche l'incognita dei mezzi di trasporto. Al momento non sarebbe previsto nessun potenziamento delle linee di trasporto urbano, il che rischierà di bloccare a casa migliaia di romani. Il provvedimento della Giunta capitolina è stato pensato per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche ma le «domeniche ecologiche» non sono misure emergenziali. Insomma, non si tratta di decisioni prese in tutta fretta dopo una batteria di dati negativi dalle centraline che rilevano i livelli di smog. Si tratta di giornate calendarizzate con largo anticipo dalle amministrazioni. I prossimi appuntamenti con le Domeniche ecologiche, oltre il 9 febbraio, saranno il 23 febbraio e il 29 marzo, data che potrà slittare - quest'ultima - vista la concomitanza con il referendum costituzionale e con la maratona di Roma. E c'è chi, come i commercianti, teme il contraccolpo economico: «Con questi blocchi continui e la viabilità a singhiozzo anche nel fine settimana rischiamo di avere un calo del fatturato non da poco», si lamentano gli esercenti capitolini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA