Auto fuori controllo finisce dentro un bar: coinvolti anche due bambini Foto

Spettacolare incidente oggi a Roma in via Casal del Marmo. Una auto fuori controllo è finita in un bar. Nessun ferito, fortunatamente.

Una pattuglia della polizia è intervenuta oggi pomeriggio per un incidente accaduto, come detto, in via Casal del Marmo all'incrocio con Largo Codogno, che ha visto coinvolte due auto.

Secondo i primi accertamenti, la conducente della Fiat Panda, una donna di 44 anni, dopo uno scontro avvenuto con una Ford Ka, guidata da una ragazza di 24 anni, ha perso il controllo della macchina finendo prima sul marciapiede, poi all'interno di un bar in via Casal del Marmo. A bordo della Panda, oltre alla conducente, c'erano anche due bambini di 7 e 4 anni. Nessuno degli occupanti dei mezzi ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA