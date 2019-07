Roma, 4 auto bruciate nella notte: trovate tracce di diavolina

I ROGHI

Due incendi a distanza di quaranta minuti e a pochi chilometri uno dall'altro. Una notte di fuoco quella appena trascorsa e che ha visto i vigili del fuoco e i carabinieri impegnati in zona Prima Porta alle 3 a Medaglie d'oro alle 3,40. Nel primo caso un principio di incendio alle ruote posteriori ha danneggiato una Smart e un furgone Peugeot parcheggiati in via Piadena, rispettivamente ai civici 17 e 25. Tracce di diavolina sono state trovate dai militari ora impegnati nelle indagini. In via Venanzio Fortunato, invece, le fiamme hanno ridotto in cenere una Ford Fiesta e danneggiato un'Audi parcheggiata davanti. «Uno scoppio, poi le fiamme» hanno raccontato alcuni testimoni svegliati dall'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA