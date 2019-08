Roma, autista Atac chatta e scrive messaggi sul cellulare mentre guida

Eccolo, un altro autista dell'Atac che scrive, chatta, messaggia sul cellulare mentre guida in centro a Roma. Sta seduto sul mezzo della linea 62, attraversa piazza Venezia per raggiungere via del Corso e nel bel mezzo della piazza, un piede sul freno e una mano sui tasti dello smartphone. Sicurezza zero.

Sono quasi le dieci di mattina, l'autobus è già mezzo pieno. I passeggeri non si rendono conto di quello che sta accadendo, chi preso dalle meraviglie di Roma chi dagli impegni di lavoro che dovrà affrontare di lì a poco. E intanto l'autista guida e scrive. Sul cellulare.

Ultimo aggiornamento: 11:10

