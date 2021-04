Roma, autista dell'Atac colpito in faccia da una bottiglia: scappato l'aggressore

È ferito l'autista di un pullman Atac colpito ieri a Testaccio da una bottiglia. Il contenitore di vetro è stato lanciato verso il suo finestrino, lo ha rotto e ha colpito il dipendente dell'azienda per la mobilità. Il responsabile è un uomo che si trovava verso le 23.30 sul marciapiedi in via Marmorata. Ma quando i carabinieri sonon intervenuti per soccorrere l'uomo ferito che aspettava l'arrivo dell'ambulanza, l'aggressore era già scappato. La dinamica dei fatti è stata raccontata dall'autista, che si sta riprendendo.

