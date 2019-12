Roma, autista bus Atac aggredito per aver svegliato un passeggero

Nuova aggressione su un bus Atac a Roma. Un autista è stato picchiato per aver svegliato un passeggero che dormiva. Svegliato al capolinea, il passeggero ha aggredito con un pugno l'autista. È accaduto nella notte a Circonvallazione Cornelia, in zona Aurelia, a Roma. L'uomo, un cittadino turco, è stato poi rintracciato dalla polizia che lo ha denunciato per minacce e lesioni aggravate. Il conducente del bus è stato medicato in ospedale.

Erano le 23 quando sul bus della linea 993 fermo al capolinea di Circonvallazione Cornelia il 18enne straniero regolare sul territorio, che dormiva sul bus, ha preso a pugni in faccia l'autista colpevole di averlo svegliato. Sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Prima Valle.

