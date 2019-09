Rischia di investire agenti, autista del 118 a Roma prende a schiaffi un poliziotto

Ha dovuto aspettare che la lite finisse e che arrivassero altri operatori del 118, la donna che si è sentita male ieri mattina alla periferia di Roma, davanti al Caf di via Torrevecchia. L'autista che stava guidando l'ambulanza nella quale era stata soccorsa, nel fare retromarcia ha prima rischiato di investire due poliziotti, poi, sentendosi rimproverato, è sceso dal mezzo e ha iniziato a prendere a schiaffi un agente.



L'uomo, un 65enne, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La signora, che si era sentita male proprio a causa di un litigio iniziato proprio nel Caf in cui si era recata, è stata poi portata in ospedale con altri infermieri del 118. Il poliziotto preso a schiaffi dall'autista è stato giudicato guaribile in 8 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA