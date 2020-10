Roma, dall'Aurelio a San Basilio scoperti “punti vendita” di coca e hashish: 9 arresti e mezzo chilo di droga sequestrata

Lo spaccio non fa soste. E così piccoli ma efficaci “punti vendita” di cocaina e hashish sono stati individuati dagli agenti della polizia della questura nel corso di una serie di controlli che hanno portato all’arresto di 9 spacciatori e al sequestro di oltre mezzo chilo tra hashish e cocaina. Trovati anche parte degli incassi per oltre 2mila euro. Gli agenti del commissariato Aurelio hanno arrestato una romana 45enne in via Giuseppe Piolti de Bianchi.

Il via vai dalla sua abitazione ha spinto i poliziotti ad effettuare il controllo domiciliare trovando 9,97 grammi di cocaina e 2 di hashish. Altri due spacciatori sono stati invece denunciati dagli agenti del reparto prevenzione crimine nel quartiere San Basilio. Quando i poliziotti hanno fermato un 22enne e un 23enne, entrambi romani, in via Morrovalle a bordo di un’autovettura a noleggio, i due hanno tentato di disfarsi di 10 involucri di cocaina dal peso di 6,7 grammi. Denunciato anche un 20enne gambiano in zona Pigneto.

Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, con l’ausilio del cane antidroga, gli hanno trovato addosso 3 involucri di cocaina per un peso di 1,4 grammi. In via Fulda i poliziotti del commissariato San Paolo e quelli del reparto volanti hanno arrestato un 50enne romano e una 42enne bielorussa. Intervenuti dopo una lite gli agenti hanno scoperto nell’abitazione dei due 8 piante di marijuana, 10,8 grammi di marijuana e 4,4 grammi di hashish più 1350 euro in contanti. Un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino perché sorpreso in casa con circa 500 grammi di hashish suddiviso in panetti. Nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

