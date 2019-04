Aurelio, albergo abusivo pieno di studenti: il questore lo fa chiudere

Un albergo abusivo e senza autorizzazioni è stato chiuso dalla polizia nella zona dell'Aurelio per ordine del Questore di Roma. Lo stabile, che ha 51 stanze per un totale di 62 posti letto, è di proprietà del Vaticano ed era stato dato in gestione ad una cooperativa che avrebbe dovuto amministrarlo come “casa per ferie”, cioè senza scopo di lucro.

Due tunisini arrestati alla Stazione Termini mentre vendono metadone

Invece, al suo interno erano presenti una scolaresca francese ed alcuni cittadini albanesi, tutti “ospitati” in nero e senza nessuna comunicazione sulla loro presenza data all’autorità di pubblica sicurezza. Inoltre è stata constatata la presenza di 6 lavoratori non in regola con le normative e precisamente un addetto alla reception e cinque addetti alle pulizie per i quali è stata fatta segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

Il gestore è stato denunciato per il reato di peculato poiché è risultato, da documentazione acquisita durante il controllo, che prelevava dai clienti la tassa di soggiorno senza poi riversarla al Comune di Roma.