Roma, aveva con sè il kit del ladro di appartamento: presa giovane clochard

Una lastra in plastica morbida e un cacciavite di 30 cm di lunghezza. Gli attrezzi “del mestiere” dei topi d’appartamento li portava con sè una ragazza che insieme a un'altra è stata notata mentre usciva da un portone nel quartiere romano Alessandrino, in via Mario Lizzani . Un carabinieri libero dal servizio si è insospettito e ha deciso di intervenire per controllarle: una delle due, intuendo quanto stava per accadere, si è data velocemente alla fuga, mentre la complice è stata bloccata.



Dopo aver richiesto rinforzi, la giovane, una senza fissa dimora di origini slave di 24 anni con numerosi precedenti alle spalle, è stata perquisita ed è stata trovata in possesso della lastra e cacciavite. Da un rapido sopralluogo, nessuno degli appartamenti dello stabile da cui si stavano allontanando sembra sia stato “visitato” ma non è escluso che la 24enne e la sua complice non vi siano riuscite viste le serrature blindate. Gli arnesi sono stati sequestrati mentre la 24enne è stata denunciata a piede libero per possesso ingiustificato di grimaldelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA