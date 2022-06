Roma, torna Attraversamenti multipli: dal 10 giugno al Quadraro il festival dell'arte performativa

Sarà curato dal gruppo Margine Operativo e prenderà il via il prossimo 10 giugno. Sotto la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani torna Attraversamenti Multipli, festival dedicato alle arti performative contemporanee. La 22esima edizione è in programma fino al 18 giugno, nel quartiere Quadraro, tra Largo Spartaco e il parco di Tor Fiscale. Il 25 e 26, invece la kermesse si sposterà a Toffia, Rieti. L'iniziativa multidisciplinare prevede la partecipazione di 22 compagnie di artisti, di cui quattro internazionali. Spazio in totale a 30 performances e dieci prime nazionali. Il festival è realizzato con il contributo di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Il festival si inserisce all'interno di un programma triennale dal titolo Everything is connected, tutto è connesso. Punta, infatti ad unire azione artistica, spettatori e paesaggi urbani, il tutto attraverso la commistione di teatro, danza e musica. L'obiettivo è dar vita a un progetto in grado di dissolvere i confini tra performers e spettatori, per costruire uno spazio uno unico in grado di affascinare anche le nuove generazioni.

Il festival #AttraversamentiMultipli nel 2022 sarà in azione > 𝐝𝐚𝐥 𝟏𝟎 𝐚𝐥 𝟏𝟖 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐚𝐥 𝐐𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐜𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞,

Gli artisti che si esibiranno



Ad alternarsi nelle esibizioni saranno Cornelia, Ertza, Lacasadargilla, Margine operativo. E ancora Mondocane, Nicolas Grimaldi Capitello, Unaiuna, Rasoterra, Francesco Leineri, Salvo Lombardo, Chiasma, Carlo Massari. E ancora, C&C company, Nicola Galli, Azioni Fuori Posto, Roberto Latini, Funa, Daniele Ninarello, Madame Rebiné, Spellbound Contemporary Ballet, Frantics Dance Company, La Reina del fomento, Twain, Teatro delle apparizioni.