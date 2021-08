Hacker, Regione Lazio sotto attacco per il terzo giorno. Indaga l'antiterrorismo

Martedì 3 Agosto 2021, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 12:20

Attacchi hacker alla regione Lazio, una delle pagine più nere del cybercrimine in Italia non sembra essersi conclusa. «Questa notte ci sono stati diversi ripetuti attacchi ai sistemi informativi tutti respinti, ma che continuano». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto questa mattina all'Attimo Fuggente con Luca Telese. «Si sta lavorando giorno e notte confidiamo nei prossimi giorni di riaprire il portale delle prenotazioni» per le vaccinazioni anti Covid nel Lazio. I portali della Regione Lazio sono sotto attacco hacker da tre giorni. Il presidente Zingaretti ha ribadito che la campagna vaccinale va avanti e che ad oggi nessun dato sanitario né economico è stato trafugato.

Attacco tra i più seri di sempre

«Purtroppo l'attacco continua, stanotte ci sono stati tantissimi attacchi, uno dei più seri nella storia della Repubblica contro la Pubblica Amministrazione. La campagna vaccinale nel Lazio non è bloccata, anzi faccio appello a tutti i cittadini che hanno la prenotazione di recarsi nei centri vaccinali. È sospesa la prenotazione fino a nuovo ordine, ma presto riattiveremo anche questa». Lo ha detto ad Agorà il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in merito all'attacco hacker al sito della Regione. «Confidiamo nei prossimi giorni di riaprire il portale delle prenotazioni. Quello che è avvenuto ci proietta in una situazione nuova per il Paese, in questo caso il virus ha criptato i dati. Ad ora nessun dato, né della sanità né del capitolo finanze-economia, è stato trafugato - sottolinea - ma ci troviamo di fronte a qualcosa di molto preoccupante. I dati sono tutti in sicurezza, c'é una trasmissione al centro nazionale per avere anche la possibilità di avere il green pass. I dati andranno ora trasferiti su altre piattaforme esterne».

Inaga l'antiterrorismo

Sono i pm dell'antiterrorismo e del pool reati informatici della Procura di Roma a indagare sull'attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Una prima informativa della Polizia Postale, che ha avviato indagini serrate d'intesa con i magistrati di piazzale Clodio, è arrivata ieri pomeriggio sul tavolo del procuratore capo Michele Prestipino che coordina l'inchiesta insieme al procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli. Nel fascicolo, formalmente aperto questa mattina, contro ignoti si procede per diversi reati tra cui l'accesso abusivo a sistema informatico e la tentata estorsione. Secondo quanto emerso finora l'attacco con ransomware cryptolocker, un malware che cripta i dati per poi estorcere denaro, in questo caso non ha portato però a una richiesta di 'riscattò. Le indagini puntano ora a fare luce sull'origine e lo scopo del violento attacco, che ha anche provocato la disattivazione del portale per i vaccini. Un'offensiva partita dall'estero con un possibile rimbalzo in Germania. L'indagine è affidata ad entrambi i pool, con due sostituti, poichè l'attacco ha coinvolto un sistema informatico importante come quello del Lazio anche sotto il profilo della tutela dei dati sensibili anche di personalità dello Stato come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Mario Draghi.