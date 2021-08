Attacco hacker alla Regione Lazio, il sito ancora in tilt: «Nessun dato è stato trafugato»

Lunedì 2 Agosto 2021, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 11:47

L'attacco hacker al sito della Regione Lazio di ieri è stato «il più grave» mai subito. La campagna di vaccinazione, però, non si ferma. «Nella giornata di ieri – sottolinea l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato – sono stati somministrati 50mila vaccini». Al momento, tuttavia, le nuove prenotazioni sono bloccate. Se si prova ad accedere al sito di Salute Lazio appare impossibile e viene mostrato un messaggio di errore.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS La mano no vax IL CASO Lazio, attacco hacker al sito della Regione ROMA Foto LO SCENARIO Nel Lazio contagi in calo LO SCENARIO Vaccini nel Lazio, i pediatri si tirano indietro VACCINI Foto IL CASO Green Pass, dati sbagliati o software diversi NEWS Vaccini nel Lazio, senza dose un ragazzo su 2 VACCINI Lazio, vaccini last minute prima di partire? PODCASTascolta Ransomware: cos'è il virus del riscatto

Hackerato il sito della Regione Lazio, il vero obiettivo non sono i soldi: dietro di loro la mano no vax

Attacco hacker, cosa succede per chi ha una prenotazione

Chi ha un appuntamento per l'iniezione del vaccino può recarsi all'hub vaccinale senza problemi. «Fino al 13 agosto ci sono oltre 500mila cittadini che hanno la loro prenotazione – sottolinea D'Amato – e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell'orario indicato in precedenza».

Nessun dato è stato rubato

La preoccupazione di molti è che l'attacco informatico al sistema di Salute Lazio abbia permesso ai malviventi di rubare i dati dei cittadini. Informazioni sensibili, coperti da privacy. «I tecnici sono al lavoro per riattivare in sicurezza anche le nuove prenotazioni e nessun dato è stato trafugato – precisa D'Amato –. Siamo in contatto costante con la struttura commissariale per garantire agli utenti che si vaccinano di avere il green pass secondo le consuete modalità».