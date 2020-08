Roma, Palazzina Ater sgomberata al Tufello: «Le famiglie rientreranno oggi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ancora fuori casa gli inquilini della palazzina Ater di via Tonale 14, al Tufello, sgomberata l’altra sera per un improvviso cedimento del solaio in corrispondenza della scala “M”: «Un vistoso buco sulla terrazza, i detriti sono venuti giù per le scale», raccontano i testimoni. Nella mattinata di venerdì il nuovo sopralluogo dei tecnici dell’azienda per le case popolari e l'arrivo delle prime notizie confortanti: già a partire dalle 16 del pomeriggio gli inquilini potranno tornare nelle proprie case. Così fa sapere Ater. Gli abitanti, quasi tutti anziani, si trovano al momento ospiti di parenti e amici. Per una famiglia, protezione civile e vigili urbani hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa provvisoria in una struttura convenzionata con il Comune. Da quanto ricostruito, mercoledì intorno alle 21, gli abitanti hanno sentito un gran botto, si sono affacciati sui pianerottoli e hanno trovato calcinacci e polvere. «Un miracolo che nessuno si sia ferito», spiegano. Sul posto gli agenti del III Gruppo della Municipale e i vigili del fuoco. Questi ultimi dopo avere verificato la condizione di pericolo del solaio hanno disposto lo sgombero dell’edificio e avvisato l’Ater degli interventi da eseguire. Sono otto le famiglie evacuate per precauzione. I caschi bianchi hanno “nastrato” il portone, sul vetro un foglio scritto a penna: «Pericolo crollo, non entrare». Nel quartiere sono molte le palazzine simili o costruite nello stesso periodo per cui ora i residenti chiedono «verifiche e manutenzione». Avviate ulteriori verifiche.