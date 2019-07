Atac, pronti solo 80 nuovi bus: ad agosto servizio a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad agosto sarà disponibile solo un bus su tre, tra i 227 acquistati da Campidoglio e Atac per dare ossigeno a un parco mezzi vecchio (12 anni di età media) e ad altissima frequenza di viaggi. La consegna delle vetture è in esecuzione, ma soltanto pochi di questi autobus sono immediatamente utilizzabili: «Entro sabato della prossima settimana avremo 80 delle 227 nuove vetture - ha spiegato Federico Mannini, responsabile manutenzioni di Atac, alla commissione Mobilita del Campidoglio - Saranno targate, immatricolate, faremo i corsi ai conducenti, l'allestimento con obliteratrici e cartelli e da sabato, forse qualche giorno prima, potranno entrare in servizio».I TEMPIMa gli 80 bus disponibili, pur utilissimi vista la situazione, non basteranno a tamponare l'emergenza estiva. Al momento, pur con l'orario estivo ridotto, ogni giorno l'azienda di via Prenestina deve fa uscire 950 vetture dai depositi. Ma, tra un guasto e l'altro, solo 600 autobus riescono mediamente a completare il loro compito giornaliero. Ad agosto, inoltre, l'Atac dovrà mettere in strada le navette sostitutive per i lavori di manutenzione straordinaria della metro A, che comporteranno tre settimane di chiusure di intere tratte della linea. A conti fatti, ogni giorno serviranno altri 90 bus. In questo contesto, ci sono due possibili conseguenze. La prima è che il numero di navette messe in strada sui percorsi della linea A sia insufficiente a garantire un'adeguata surroga al servizio della metropolitana. Ma la carenza di autobus disponibili potrebbe anche ripercuotersi sulle altre linee, portando a un taglio generalizzato delle corse, fino al 10 per cento dell'orario estivo abituale.L'ESORDIOI primi venti mezzi consegnati sono lunghi 10,5 metri, 150 cm in meno dei bus standard in circolazione per le strade di Roma, e sono stati tutti assegnati alla rimessa di Acilia. Dotati di due porte, schermi di bordo, sedili in plastica rigida e con pedana disabili manuale, andranno almeno inizialmente a servire le linee del X municipio (Ostia). In generale con questa prima tranche, secondo Mannini, «avremo 20 mezzi da 10 metri ad Acilia, 20 da 12 metri a diesel a Grottarossa, 10 da 12 metri a diesel a Magliana, 20 da 12 metri a metano a Tor Sapienza e 10 da 12 metri a metano a Tor Pagnotta». Nel frattempo, «la prossima settimana verranno collaudate 30 vetture a Bologna e altre 30 le collauderemo a fine agosto, e dovremmo quindi avere ulteriori 60 vetture di questa fornitura - ha aggiunto il dirigente della municipalizzata - Per meta settembre i nuovi bus su strada saranno 150, mentre saranno tutti quanti operativi entro ottobre».LA SITUAZIONEL'Atac, per il trasporto pubblico di superficie, conta su una flotta di 1.937 autobus, a cui vanno aggiunti 164 tram e 30 filobus. Ma di questi meno di cinquecento sono stati acquistati e messi in strada negli ultimi dieci anni: i 337 della serie Roma, entrati in servizio durante l'amministrazione di Gianni Alemanno, e i 150 ordinati dall'ex direttore generale Marco Rettighieri, nominato nel 2016 dall'allora commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, ma diventati operativi dopo l'approdo di Virginia Raggi in Campidoglio. Insomma, sono oltre 1.400 i bus con oltre dieci anni di servizio, quasi tre su quattro: tra questi, 300 sono prossimi alla soglia del milione di chilometri percorsi. Un dato che si traduce in 4.200 corse saltate al giorno, considerando i tanti mezzi che rientrano anticipatamente alla rimessa a causa di guasti di vario tipo, con evidenti disagi per gli utenti del trasporto pubblico della Capitale.