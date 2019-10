Atac, salta una corsa su cinque: persi 42 milioni ​in sette mesi

Il trend è preoccupante: in tre anni, il numero di corse perse dai mezzi di superficie dell'Atac - bus, filobus e tram - è in costante aumento. Paragonando il rapporto di servizio mensile dell'Atac di luglio 2019 (l'ultimo pubblicato sul sito dell'azienda di via Prenestina) con quelli dello stesso periodo degli anni precedenti, si nota un costante peggioramento della situazione. A luglio del 2016 i mezzi di superficie della municipalizzata avevano perso 1.223.483 chilometri-vettura in meno rispetto agli 8.087.252 previsti dal contratto di servizio, pari al 15,13 per cento del totale: in pratica era saltata poco meno di una corsa su sei.

IL TREND

La percentuale del mancato servizio è costantemente aumentata negli anni successivi. A luglio del 2017 sono saltati 1.529.304 chilometri-vettura (meno 19,05 per cento), un anno dopo ne sono mancati 1.610.698 chilometri (meno 19,90 per cento), quest'anno ne sono mancati all'appello ben 1.737.514, con uno scostamento del 21,23 per cento in meno rispetto al servizio programmato: insomma, più di una corsa su cinque non è stata effettuata, con evidenti disagi per un'utenza che negli ultimi tempi sta progressivamente abbandonando il trasporto pubblico in favore del mezzo privato. Nel dettaglio, la gran parte della perdita è ovviamente addebitabile agli autobus, che a luglio hanno percorso complessivamente 1.529.504 chilometri in meno del previsto, a cui vanno aggiunti i 43.011 chilometri persi dai bus elettrici, da poco tornati in servizio nella Capitale. Il resto del servizio mancato è diviso tra filobus (meno 85.630 chilometri) e tram (meno 79.368).

I DANNI

La riduzione del servizio, oltre a danneggiare i cittadini, provoca anche ricadute economiche negative sull'Atac, impegnata nella procedura di concordato per evitare il fallimento. Secondo i dati ufficiali della municipalizzata, messi insieme dal blogger Mercurio Viaggiatore, nei primi sette mesi del 2019 l'azienda ha messo insieme 42 milioni di euro di perdite per mancata produzione. Effetto di quattromila corse saltate ogni giorno, 17 in media per ogni linea di bus e tram della Città eterna. Il contratto di servizio col Campidoglio prevede infatti che l'azienda dei trasporti assicuri un certo numero di chilometri ogni anno sui suoi mezzi.

IL REPORT

Lea tendenza negativa è confermata anche dai bilanci consuntivi. Secondo l'ultimo report dell'Agenzia di controllo della qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, le corse soppresse nel trasporto di superficie gestito da Atac sono state più di 1 milione 650 mila nel 2018 (oltre 4.380 perse in media al giorno), con incremento di circa il 27 per cento rispetto all'anno precedente e più del doppio dal 2014. E quest'anno tutto fa pensare che il conto finale sarà ancora peggiore. L'annullamento delle corse è avvenuto nel 45 per cento dei casi, rileva ancora l'Agenzia, per «guasti alle vetture» e nella restante percentuale per cause che includono principalmente l'indisponibilità dei mezzi. Anche l'altro gestore, Roma Tpl, ha riportato risultati poco lusinghieri, con un numero di corse perse nel 2018 superiore di oltre sei volte al 2014.

