Roma, le porte girevoli di Atac: dal 2010 ad oggi un manager l'anno

L'ultimo (per ora) della serie è Giovanni Mottura, commercialista romano, classe '64, già cooptato dai Cinquestelle alla guida di Roma Metropolitane. Ma, prima di lui, sulla poltrona che scotta di capo azienda dell'Atac - che sia nel ruolo di amministratore delegato o di direttore generale - in via Prenestina, dal 2010 ad oggi si sono succeduti la bellezza di dieci manager diversi: uno all'anno, in media, naturalmente con periodi di "reggenza" diversi.

Si parte dal 2010, epoca della giunta Alemanno, quando il consiglio comunale vota all'unanimità la fusione per incorporazione delle tre aziende del Trasporto pubblico locale: Trambus e Met.Ro confluiscono in Atac, a capo della quale viene messo Adalberto Bertucci, commercialista anche lui, uomo di riferimento del centrodestra. A ottobre 2010, però, viene sostituito da Maurizio Basile, già capo di gabinetto del Campidoglio, che resta in carica fino ad aprile del 2011: sono mesi burrascosi, segnati dall'esplosione del caso Parentopoli, le assunzioni clientelari avvenute prima dell'arrivo di Basile.

Al suo posto, Carlo Tosti che resiste fino a settembre del 2012, quando dopo l'ennesima burrascosa riunione lascia anche lui. Gli subentra Roberto Diacetti, in passato a Risorse per Roma e in futuro all'Eur Spa, che a sua volta viene sostituito quando sale sul colle capitolino Ignazio Marino come sindaco. E' lo spoils system, bellezza. A via Prenestina arrivano prima Danilo Broggi, poi Francesco Micheli, infine - ma siamo già quasi ai titoli di coda della giunta Marino - Mario Rettighieri, che Renzi avrebbe voluto nel "Dream team" durante il commissariamento Tronca, dopo la caduta del sindaco-chirurgo con le dimissioni dal notaio dei consiglieri pd.

A sua volta, nelle porte girevoli Atac, Rettighieri lascerà poco dopo la vittoria di Virginia Raggi e dei Cinquestelle: è il primo settembre 2016, e quel giorno lasceranno tutti insieme i vertici di Atac, quelli di Ama, oltre all'assessore al Bilancio Minenna e alla capo di gabinetto Raineri. E' il primo terremoto della giunta Raggi appena nata. E siamo alla storia recente. Dopo Rettighieri tocca a Bruno Rota, che entra quasi subito in rotta di collisione con la sindaca e la maggioranza. A luglio del 2017 le dimissioni e l'arrivo di Paolo Simioni, che si trova ad affrontare la vicenda concordato. E' rimasto tre anni, tutta la durata del mandato. All'Atac, è praticamente un record assoluto.



