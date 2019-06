Atac, segnalati ogni giorno 200 guasti a impianti condizionamento degli autobus

Ogni giorno, in media, vengono ricevute da Atac circa 200 segnalazioni per guasti all'impianto di condizionamento dei propri mezzi. Segnalazioni che dunque riguardano circa il 15 per cento dei 1.340 mezzi che ogni giorno trasportano i romani attraverso la città. Questi i dati emersi questa mattina nel corso della riunione della Commissione Mobilità del Campidoglio convocata per fare il punto della situazione per quel che riguarda gli impianti di condizionamento del parco mezzi di Atac.

Sul totale dei guasti, invece, la percentuale di quelli riguardanti gli impianti di aria condizionata è del 20 per cento. Dal canto suo l'azienda ha fatto sapere di riuscire grazie alle aziende vincitrici degli appalti a riparare 50-60 impianti al giorno.

E ancora ogni giorno Atac riceve dai propri autisti circa 700 segnalazioni di guasti di varia natura. Segnalazioni che non necessariamente si confermano guasti. È il dato emerso questa mattina nel corso della riunione della Commissione Mobilità del Campidoglio convocata per fare il punto della situazione per quel che riguarda gli impianti di condizionamento del parco mezzi di Atac.



© RIPRODUZIONE RISERVATA