Roma, giallo nel deposito Atac, cinque spari contro le vetture: indaga la polizia

Giallo nel campo momadi di via Candoni che confina con un'officina dell'Atac. Ieri notte sono accorse diverse volanti della polizia per una segnalazione di colpi di arma da fuoco. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo che ha dato esito positivo.

Roma, Atac: slitta il piano di salvataggio. «Ma servono 220 milioni»

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, Atac: slitta il piano di salvataggio. «Ma servono 220... NEWS Roma, balli su TikTok e bravate mentre guida l’autobus: Atac... IL CASO Roma, tram a 5 km all’ora. Circolare Atac: «Binari... IL CASO Atac, nuovi bus già guasti: fermo un autobus su quattro L'APPELLO Roma, la resa di Atac: «Non prendete gli autobus durante le ore... ROMA Roma, un altro bus Atac in fiamme: è il secondo in un giorno

Roma, balli su TikTok e bravate mentre guida l’autobus: Atac sospende l’autista influencer

Ameno 5 vetture Atac erano inservibili in quanto quacuno aveva sparato sui finestrini mandandoli in mille pazzi. Certo l'officina degli auotobus pubblici è davvero a pochi metri dal campo regolare di via Candoni. In passato sono capitati danneggiamenti con lanci di sassi ma anche con spari. Comunque è la polizia ad indagare. C'è una constatazione: le cinque vetture non possono essere usate.

Roma Atac, 11 indagati per “flambus”: «Scarsa manutenzione, attentato alla sicurezza»

Covid Roma, «Autisti stressati dal virus». E Atac arruola gli psicologi

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA