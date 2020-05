Atac, De Priamo in Comune: «Vista la crisi il presidente Simioni rinunci alla buonuscita»

«Siamo in un momento di crisi e quindi un appello da adesso perchè il presidente di Atac rinunci ad ogni tipo di buonuscita». Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Roma Andrea De Priamo nel corso della seduta di questa mattina della commissione capitolina Mobilità in riferimento al presidente e ad di Atac Paolo Simioni che lascerà la partecipata per andare alla guida di Enav. © RIPRODUZIONE RISERVATA