Stamattina intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 in arrivo al capolinea di via Costamagna a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone. Atac ha avviato un indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006. © RIPRODUZIONE RISERVATA