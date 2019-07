In arrivo 227 nuovi bus: ok dell'aula all'usofrutto Atac

Dopo vari annunci e rinvii, l'assemblea capitolina ha approvato (con 29 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti) la delibera 71/2019 sull'usufrutto oneroso ad Atac dei 227 autobus, acquistati da Roma capitale con gara Consip. La cessione dell'usufrutto è un passaggio tecnico ma decisivo per far arrivare i nuovi mezzi, della serie CityMood, sulle strade di Roma. «Si tratta di 227 bus acquistati in proprietà da Roma capitale - ha detto intervenendo in aula l'assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo - di cui 91 alimentati a metano, e sono dei 12 metri a due-tre porte, e 136 Euro6, di lunghezza sempre tra 10-12 metri e a due tre porte».



«Un contratto di usufrutto a titolo oneroso per evitare che vi fosse in caso di gratuità un rischio di sovracompensazione perché noi già paghiamo ad Atac una componente dedicata agli investimenti e al rinnovo del parco bus. Questa onerosità elimina il rischio che si paghino gli investimenti all'azienda due volte. È una delibera molto importante per questa città perché ciò consentirà di mettere su strada questi 227 bus, acquistati finalmente dopo dieci anni da Roma capitale. Abbiamo prenotato in Consip un valore di bus pari a 73 milioni di euro, di cui 36 milioni pagati attraverso fondi del bilancio di Roma capitale, 20 milioni attraverso il programma Pfoer, i finanziamenti europei del programma 2014-2020 e 17 milioni del Ministero dei Trasporti attraverso il programma di rinnovo del parco bus cittadino».

